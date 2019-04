Pékin: le président Zeman au forum sur les nouvelles routes de la soie

Le président tchèque M. Zeman poursuit sa visite en Chine où il participe au grand forum sur les nouvelles routes de la soie, officiellement intitulé "une ceinture, une route", qui se termine ce samedi à Pékin.

Le chef de l'Etat y a pris la parole, notamment pour parler des risques qui pèsent aujourd'hui sur le projet chinois, "l'un des risques est la guerre commerciale qui commence entre les USA et l'UE" a t-il déclaré avant d'évoquer également la guerre commerciale entre les USA et la Chine et le Brexit.

Le président Zeman a ensuite rencontré "pour l"assurer de son soutien personnel" le directeur général de la firme Huawei, dont les activités en Occident font l'objet d'âpres débats, notamment dans la mise en place de la nouvelle technologie 5G.

En marge de ce forum international, M. Zeman a rencontré de manière informelle le président russe V. Poutine, comme en témoigne une photo postée sur les réseaux sociaux par son porte-parole.