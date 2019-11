Pavel Rychetský : "La France a sa Marine Le Pen, nous avons notre Okamura"

Le président de la Cour constitutionnelle, Pavel Rychetský, a prononcé discours de clôture remarqué lors de la conférence organisée hier au Musée national pour les 30 ans de la révolution de Velours. Il a d'abord rendu un hommage appuyé à Václav Havel avant d'émettre des doutes sur l'ancrage de la démocratie et de la liberté en Tchéquie et de s'inquiéter des directions prises par les voisins polonais et hongrois.

"Comme la France a sa Marine Le Pen, nous avons notre Okamura et les Slovaques leur fasciste Kotleba.(...) Cela peut paraître ridicule ou même dangereux mais c'est justement le sentiment d'appartenance qui est la base du succès pour les populistes d'aujourd'hui", a notamment déclaré Pavel Rychetský.