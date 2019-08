Patrimoine : le château de Karlštejn bientôt en travaux

Les travaux de rénovation du château fort de Karlštejn, situé en Bohême centrale à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Prague, devraient être entrepris en octobre prochain et achevés pour la fin de l’année 2022. C’est ce qu’a fait savoir, ce vendredi, l’Institut national du patrimoine (NPÚ). Lr projet concerne notamment le Palais impérial. Par ailleurs, de nouvelles expositions et un nouveau centre d’accueil plus moderne seront réalisés.

Le montant du chantier est estimé à près de cinq millions d’euros. Le château, qui compte parmi les monuments historiques les plus visités en République tchèque, restera ouvert au public durant les travaux.