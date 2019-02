Patinage de vitesse - Mondiaux : Martina Sáblíková sacrée pour la 18e fois de sa carrière

Martina Sáblíková est décidément insatibale ! La patineuse de vitesse tchèque a décroché le dix-huitième titre de championne du monde de sa carrière, jeudi soir à Inzell (Allemagne), en remportant l’épreuve du 3 000 mètres. Sacrée pour la cinquième fois sur la distance, elle a devancé la Néerlandaise Antoinette de Jong et la Russe Natalia Voronina dans un temps de 3’58’’91, établissant ainsi également un nouveau record de l’anneau bavarois.

A 31 ans et en attendant le 5 000 mètres, sa distance de prédilection, dimanche, Martina Sáblíková possède un des plus beaux palmarès de l’histoire du sport tchèque. Outre donc ses dix-huit titres mondiaux, la Tchèque a également été sacrée championne olympique à trois reprises et a remporté cinquantaine épreuves individuelles et onze globes de cristal en Coupe du monde.