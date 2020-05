Pas de grands festivals cet été en Tchéquie

Aucun événement culturel de grande envergure et notamment aucun grand festival de musique qui attire, chaque année, des milliers de spectateurs ne pourront être organisés avant la mi-octobre, a fait savoir jeudi le ministre de la Culture Lubomír Zaorálek. Tous les ans, la période estival est riche en festivals musicaux en République tchèque, l'un des plus emblématiques de ces rendez-vous étant Colours of Ostrava dans l'ancienne cité minière du nord-est du pays.

Le gouvernement tchèque a proposé un amendement à la loi permettant aux organisateurs d'offrir des bons pour de futurs événements culturels, plutôt que de devoir rembourser les billets déjà vendus. Les événements culturels et sportifs de moins de 100 personnes seront pour leur part autorisés à compter du 11 mai prochain.