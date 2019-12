Pas assez de fiscalité verte en Tchéquie selon l’Office suprême de contrôle

Selon un nouveau rapport de l’Office suprême de contrôle (NKU), la Tchéquie est à la traîne en matière de fiscalité verte et d’autres mesures pouvant inciter les foyers et les entreprises à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. L’Etat tchèque ne parvient pas à motiver les citoyens afin que ceux-ci investissent dans des véhicules plus écologiques, réduisent leur consommation énergétique et passent à des sources d’énergie plus respectueuses de l’environnement, estiment les auteurs du rapport qui rappellent que la mise en place de taxes et de mesures en ce sens relèvent des compétences des ministères des Finances, des Transports et de l’Environnement.

Tandis que dans la plupart des autres pays de l’Union européenne, des mesures fiscales incitatives sont adoptées et mises en places pour lutter contre le réchauffement climatique, ce n’est pas le cas en République tchèque, d’après le rapport qui précise que les quelques mesures existantes restent insuffisantes ou ineffectives.