Parution d’un livre sur Milada Horáková et sa famille

A l’occasion du 70e anniversaire de la mort de Milada Horáková, exécutée par le régime communiste le 27 juin 1950, dans le cadre des grands procès staliniens de l’époque, les éditions Zeď ont publié un livre basé sur l’entretien du journaliste Daniel Anýž avec Jana Kánská, la fille de Milada Horáková. Ancien correspondant du journal Hospodářské noviny aux Etats-Unis, Daniel Anýž a rencontré Jana Kánská à Washington, où elle a émigré en 1968.

Intitulé « Jdu s hlavou vztyčenou » (Je marche la tête haute), le livre contient des informations, lettres et autres documents précieux sur la famille de la juriste et députée social-démocrate inculpée de trahison et d’espionnage dans un procès truqué. On y trouve également des souvenirs inédits du mari de Milada Horáková, le rédacteur de la Radio tchécoslovaque Bohuslav Horák.