Paris : le centenaire de la Tchécoslovaquie est célébré ce jeudi à l’Assemblée nationale

Une soirée-débat consacrée au 100e anniversaire de la fondation de la République tchécoslovaque se déroule ce jeudi dans les locaux de l’Assemblée nationale, à Paris. A cette occasion, la vice-présidente de l’Assemblée nationale en charge des activités internationales, Carole Bureau-Bonnard, accueille le président de la Chambre haute du Parlement tchèque, Radek Vondráček (ANO) et le Président du Conseil national de la République slovaque, Andrej Danko (SNS).

Le colloque est intitulé « Centenaires de la République tchèque et de la République slovaque : mémoires et usages de 1918 en Europe médiane ». Parmi les participants figurent l’historien français Antoine Marès, le politologue tchèque Miroslav Novák ou le philosophe slovaque Miroslav Marcelli. Le débat est animé par Sylvie Kaufmann, chroniqueuse et directrice éditoriale du journal Le Monde.