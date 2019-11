Pardubice : 4 blessés après une explosion dans l'usine de semtex

Une explosion a fait quatre blessés ce vendredi matin sur le site de l'usine Explosia près de Pardubice. Deux personnes ont été transportées en hélicoptère vers Prague et souffrent de brûlures sur plus de 30% du corps. Les deux autres blessés sont dans un état moins préoccupant et ont rejoint Prague en ambulance.

C'est dans cette usine qu'est fabriqué entre autres le tristement célèbre explosif Semtex et ce n'est pas la première fois que des employés sont blessés lors d'un accident sur ce site.