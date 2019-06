Ouverture du festival international de musique folklorique de Strážnice

La 74e édition du Festival international du folklore s’ouvre ce jeudi à Strážnice, près de Hodonín, en Moravie du Sud. Le plus important événement du genre organisé dans le pays accueille, jusqu’à dimanche, plus de 4 000 participants tchèques et étrangers. L’année dernière, le festival a attiré plus de 30 000 spectateurs.

Pour plus de détails sur le programme, consultez : www.festivalstraznice.cz.