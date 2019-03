Ouverture de la Semaine du cerveau

Ce lundi ouvre à Prague un festival consacré au cerveau et à ses capacités : une semaine durant, les visiteurs de cet événement peuvent ainsi apprendre comment améliorer leur mémoire, se débarrasser de leurs phobies ou participer à des conférences sur la neurologie, la médecine expérimentale ou les technologies.

De nombreux spécialistes tchèques et étrangers en neurologie, psychiatrie, santé mentale et informatique sont au cœur de ce festival qui se tient à Prague jusqu’au 17 mars. Parmi ces experts, le fondateur de ce festival et spécialiste des neurosciences Josef Syka ou encore le psychiatre Cyril Höschl. L’événement est organisé pour la 21e année consécutive par l’Académie tchèque des Sciences dans le cadre de la campagne internationale Brain Awareness Week (BAW).