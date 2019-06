Ouverture de la Quadriennale de Prague

Evénement international le plus important du genre dans les domaines de la scénographie et de l'architecture de théâtre, la Quadriennale de Prague a ouvert ses portes au public ce jeudi matin au Parc des expositions (Výstavistě). Quelques 6 000 experts du monde entier et des dizaines de milliers de visiteurs sont attendus durant dix jours jusqu’au dimanche 16 juin.

Cette année, la France présentera deux pavillons avec le scénographe et metteur en scène Philippe Quesne, directeur de Nanterre-Amandiers, Centre dramatique national, dans les fonctions de directeur artistique. Plus généralement, plusieurs dizaines de pays se présenteront à travers diverses expositions lors de cette grande manifestation qui, comme son nom l’indique, se tient tous les quatre ans.