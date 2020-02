Ouverture de la fête foraine de la saint Mathieu

Inaugurée samedi, en présence de plusieurs milliers de personnes, la traditionnelle fête foraine pragoise dite de la saint Mathieu (Matějská pouť) se tiendra jusqu’au 13 avril prochain au Parc des expositions de Prague-Holešovice (VIIe arrondissement).

La foire propose une 115 d’attractions, soit 15 de plus que l'an passé. Pour la première fois cette année, la Matějská pouť accueille des marchés fermiers, organisés tous les vendredis, samedis et dimanches. La tradition de cette fête appréciée des Pragois et des touristes remonte à la fin du XVIe siècle. Elle se déroule au Parc des expositions depuis 1963.