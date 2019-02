Ouverture de la conférence « Tchéquie numérique 2019 »

C’est en présence du Premier ministre tchèque Andrej Babiš, du ministre des Affaires étrangères Tomáš Petrříček et de l’eurocommissaire Věra Jourová qu’a été ouverte, ce jeudi, au palais Czernin, à Prague, une conférence de deux jours intitulée « Tchéquie numérique 2019 ». Elle aborde des sujets relatifs aux technologies modernes et à leur impacte à l’évolution de la société et à son économie.

Selon le chef du gouvernement Andrej Babiš, la République tchèque doit se hisser au niveau des autres pays européens dans les domaines de la recherche, des innovations et du numérique dans l’enseignement. Andrej Babiš a rappelé qu’en décembre dernier, son gouvernement a adopté un programme destiné à favoriser la numérisation des services administratifs, afin que les citoyens puissent tout gérer numériquement.