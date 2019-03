Ouverture à Terezín d’une exposition de l’artiste Trude Sojka

Ce jeudi ouvrira au Mémorial de Terezín une exposition de l’artiste tchéco-équatorienne et survivante de la Shoah, Trude Sojka. Intitulée Maternité et Holocauste, cette exposition reflète la difficulté à être ou devenir mère pour les femmes juives persécutées et déportées par les nazis.

Peintre et sculptrice tchèque, Trude Sojka est née en 1909 à Berlin au sein d'une famille juive. Survivante des camps de concentration, elle a émigré après la guerre en Equateur et a trouvé dans l’art une forme de thérapie après les horreurs de la guerre. Trude Sojka est décédée à Quito en 2007.

Le vernissage de l’exposition se déroulera en présence de sa petite-fille Gabriela Steinitz qui a ouvert en 2009, avec sa mère, une Maison de la culture Trude Sojka dans la capitale équatorienne. L’exposition est à voir au Mémorial de Terezín jusqu’au 9 juin prochain.