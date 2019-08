Ouverture à Prague d’une grande exposition consacrée à l’art gothique sous Venceslas IV

Une grande exposition consacrée à l’art et à l’architecture gothiques aux XIVe et XVe siècles sous le règne du roi Venceslas de Luxembourg (Václav IV. en tchèque) ouvre ses portes au public dans la salle des Écuries impériales (Císařská konírna) au Château de Prague ce vendredi. La manifestation est organisée à l’occasion du 600e anniversaire, le 16 août 1419, de la mort de l’ancien roi de Bohême et roi des Romains, fils de Charles IV.

L’exposition est intitulée « Český a římský král Václav IV.: Gotické umění krásného slohu kolem roku 1400 », qui compte parmi les principaux événements culturels organisés au Château de Prague cette année, refermera ses portes le 3 novembre prochain.