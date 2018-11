Ouverture à Prague avec Le Grand Bain du 21e Festival du film français

C’est avec la projection de la comédie dramatique Le Grand bain de Gilles Lellouche dans les salles Lucerna et Světozor à Prague que s’ouvre, ce mercredi soir, la 21e édition du Festival du film français (FFF) en République tchèque. Comme chaque année, la manifestation a pour but de présenter le meilleur du cinéma français actuel. Par ailleurs, en cette année marquée par le centenaire de la fondation de la Tchécoslovaquie, plusieurs réalisations franco-tchécoslovaques figurent également au programme, comme Le Golem de Julien Duvivier (1936), Pravda de Jean-Luc Godard (1969) ou encore L’Homme qui ment d’Alain Robbe-Grillet (1968).

Parmi les nouveautés présentées en avant-premières au public tchèque figurent cette année les films Bécassine !, En Guerre, Santa & Cie, L’Apparition, I Feel Good et Le Livre d’image. Le FFF, qui propose un total de 48 films et 63 projections, se tient à Prague jusqu’au 28 novembre et à Brno du 24 au 28 novembre.