Oscars : pas de récompense pour les nommés de Tchéquie

La cérémonie de remise des Oscars d'est déroulée dimanche soir à Los Angeles et les prétendantes à une statuette venues de Tchéquie repartent bredouille. L'Oscar du court métrage d'animation, catégorie dans laquelle était nommé Dcera (Daughter) de l'étudiante de la FAMU Daria Kashcheeva, a été attribué au film Hair Love. La chef décoratrice tchèque Nora Sopková n'a pas reçu d'Oscar non plus pour la scénographie du film Jojo Rabbit. Dans cette catégorie récompensant les meilleurs décors c'est le film Once Upon A Time in Hollywood de Quentin Tarantino qui a été primé.

Le réalisateur de ce film Jojo Rabbit, tourné en partie en Tchéquie, le Néo-zélandais Taika Waititi, s'est vu décerner l'Oscar du meilleur scénario adapté.