Oscars 2020 : deux films tchèques ont été présélectionnés

Deux films tchèques restent dans la course pour les nominations aux Oscars 2020 après que l’Académie des arts et des sciences du cinéma a dévoilé, lundi, ses présélections dans neuf catégories. Le long-métrage The Painted Bird (Nabarvené ptáče, en tchèque) de Václav Marhoul et le film d’animation Dcera – La Fille, de Daria Kashcheeva, étudiante russe à la FAMU, l’école de cinéma de Prague font partie des dix retenus dans les catégories respectivement du Meilleur film internationa (anciennement meilleur film en langue étrangère) et du Meilleur court-métrage d’animation.

Dans chaque catégorie, cinq de ces dix films feront finalement partie des nommés, qui seront annoncés le 13 janvier prochain, tandis que la remise des statuettes est prévue le 9 février.