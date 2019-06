Opération Anthropoid : cérémonie du souvenir en mémoire des parachutistes tchécoslovaques

Une cérémonie du souvenir s'est déroulée ce mardi, devant l'église Saints-Cyrille-et-Méthode à Prague, où il y a 77 ans s'étaient réfugiés les sept soldats tchécoslovaques qui avaient participé à l'attentat contre le protecteur du Reich, Reinhard Heydrich. Ces parachutistes envoyés par la résistance tchécoslovaque à Londres sont tombés sous les balles des nazis après plusieurs heures de combat depuis la crypte où ils s'étaient réfugiés.

Menée par Jozef Gabčík et Jan Kubiš, l’opération Anthropoid est considérée comme un des actes de résistance les plus importants de la Seconde Guerre mondiale et est le seul attentat contre un dignitaire nazi qui ait abouti. Les conséquences de l’opération furent toutefois terribles pour la population tchécoslovaque. En représailles, les nazis rasèrent deux villages tchèques, dont le plus célèbre est Lidice, à quelques kilomètres au nord de Prague : tous les hommes furent exécutés, et les femmes et les enfants déportés.