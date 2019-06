Onze enregistrements, dont un son de République tchèque, partiront sur Mars

Un jury international a sélectionné onze enregistrements qui partiront sur la planète Mars dans le cadre du programme ExoMars. Un de ces enregistrements est une chanson du groupe tchèque Exit Empire. Au printemps dernier, la revue scientifique tchèque Vesmír (Espace) avait lancé un concours invitant les Tchèques à envoyer un enregistrement de 30 secondes, destiné à partir sur la planète rouge et a être rediffusé sur Terre. Les Français, les Tchèques et les Russes ont été les plus nombreux à participer au concours. Finalement, un seul son sera rediffusé vers la planète bleue depuis Mars, enregistrement qui sera sélectionné par un vote.

L'objectif du programme ExoMars est l'envoi d'une sonde interplantéraire qui doit déterminer s'il y a des éclairs et de la foudre sur Mars ? Pour tenter de répondre à cette question, les chercheurs tchèques de l’Académie des sciences participent au projet et ont mis au point un instrument qui doit analyser les fluctuations du champ électromagnétique à la surface de Mars. La sonde, qui partira en juillet 2020, devrait arriver à destination en 2021.