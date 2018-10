ONU : la République tchèque élue au Conseil des droits de l’homme

La République tchèque figure parmi 18 pays qui ont été élus, vendredi dernier, au Conseil des droits de l’homme par l’Assemblée générale des Nations unies. Un tiers des sièges de cette instance de 47 membres basée à Genève étaient à pourvoir pour un mandat de trois ans (2019-2021).

Cette élection est le fruit d’un travail de longue haleine de la diplomatie tchèque, a constaté le Ministère des Affaires étrangères. A noter que la République tchèque avait déjà été membre de ce Conseil entre 2011 et 2014 et au cours de la période 2006-2007.

Vendredi, 18 candidats étaient en lice pour 18 postes à pourvoir. Parmi les pays élus, on trouve également le Bahreïn, le Cameroun et les Philippines Dans un communiqué, plusieurs ONG d’Europe, des Etats-Unis et du Canada ont estimé que ces six pays ne sont «pas qualifiés» pour siéger au Conseil des droits de l’homme en raison de leurs faibles résultats dans ce domaine.