Numérique : Prague veut taxer les GAFA à 7%

Le gouvernement tchèque a approuvé mardi un impôt numérique de 7% sur les grandes entreprises Internet dites GAFA (Google, Amazon Facebook et Apple). Selon les estimations du ministère des Finances, la nouvelle taxe rapporterait entre 2,4 et 6,6 milliards de couronnespar an.

Les sociétés Internet réalisant un chiffre d'affaires global supérieur à 750 millions d'EUR (19,1 milliards CZK) et un chiffre d'affaires annuel supérieur à 100 millions CZK en République tchèque seraient assujetties à la nouvelle taxe.

Certaines plates-formes d'économie numérique telles que Airbnb et Uber, qui permettent aux utilisateurs de se fournir mutuellement services et biens moyennant des frais de transaction, seraient également assujetties à la taxe.