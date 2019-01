Nucléaire : une décision sur la construction d’un nouveau réacteur pourrait être prise prochainement

Selon la ministre de l’Industrie Marta Nováková (mouvement ANO), le gouvernement pourrait se décider d’ici au mois d’avril s’il entend construire un nouveau réacteur nucléaire, et le cas échéant de quelle manière. Jusqu’à peu encore, six sociétés avaient manifesté leur intérêt pour la réalisation du projet à la centrale de Dukovany (Moravie) : Rosatom (Russie), China General Nucelar Power, l’EDF, KHNP (Corée du Sud), Atmea (coentreprise franco-japonaise créée entre Areva et Mitsubishi Heavy Industries) et Westinghouse (Etats-Unis). Toutefois, depuis de longues années, l’Etat tchèque hésite sur le mode de financement.

Les dernières déclarations du Premier ministre Andrej Babiš et de la ministre de l’Industrie laissent à penser que c’est finalement à une filiale du groupe ČEZ, majoritairement contrôlé par l’Etat tchèque, que pourraient être confiés les éventuels travaux. A l’automne dernier, Andrej Babiš avait toutefois déclaré que la durée de vie des deux réacteurs existants à Dukovany pourrait être prolongée et la construction de nouveaux remise à plus tard.