Nouvelles manifestations dans les grandes villes tchèques « pour une justice indépendante »

Des milliers de personnes se sont rassemblés, dans la soirée de lundi, sur les places principales de Prague, Brno et Ostrava pour protester contre le Premier ministre Andrej Babiš (ANO) et le changement de ministre de la Justice. A Prague, la manifestation s’est déroulée sur la place de la Vieille-Ville. A Brno, entre 3 000 et 4 000 de personnes se sont rassemblées sur la place des Dominicains, au centre-ville. Les organisateurs des protestations, membres de l’association « Des millions de moments pour la démocratie » s’opposent à la politique du chef du gouvernement Andrej Babiš et du président Miloš Zeman. Ils craignent une perte d'indépendance de la justice en Tchéquie, après la nomination de la nouvelle ministre de la Justice Marie Benešová, une proche du président Miloš Zeman.

Fin avril, son prédécesseur Jan Kněžínek (ANO) avait annoncé sa démission du poste de ministre de la Justice. Cette annonce surprise était intervenue le lendemain de la proposition faite par la police tchèque de mettre en examen Andrej Babiš dans l'affaire dite du Nid de Cigognes, où ce dernier est soupçonné de fraude aux subventions européennes.

D'autres protestations sont prévues pour la semaine prochaine, notamment sur la place Venceslas, à Prague.