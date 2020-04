Nouvelle phase de déconfinement ce lundi

Ce lundi entre en vigueur la seconde phase de déconfinement en République tchèque : de nouveaux magasins et services peuvent à nouveau reprendre leur activité ce 27 mars. Les mesures de restriction ne concernent désormais plus les magasins d'une surface de moins de 2 500 mètres carrés, à condition qu'ils aient leur propre entrée et qu'ils ne soient pas implantés dans des centre commerciaux.

Les salles de sport et de fitness peuvent rouvrir leurs portes (à condition n'utiliser ni les vestiaires ni les douches), de même que les bibliothèques, les jardins botaniques et zoologiques, ainsi que les auto-écoles. La fin des mesures de restriction pour ces institutions ne signifient toutefois pas une ouverture immédiate au public : la Bibliothèque nationale par exemple, de même que d'autres bibliothèques, doivent encore mettre en place de nombreuses mesures de sécurité et d'hygiène avant de pouvoir accueillir les lecteurs.

Cette seconde étape du déconfinement est toutefois plus ample qu'initialement prévue par le gouvernement puisque ce dernier prévoyait à l'origine l'ouverture de magasins de mois de 200 mètres carrés, et l'ouverture des salles de sport et auto-écoles était prévue pour le 11 mai seulement.