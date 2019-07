Nouvelle liaison aérienne Prague-Genève

D'après les informations d'Air Journal, la compagnie aérienne low cost easyJet lancera cet automne une nouvelle liaison vers Prague au départ de Genève.

A partir du 1er novembre 2019, la spécialiste britannique du vol pas cher proposera trois vols par semaine entre sa base de Genève-Cointrin et l’aéroport de Prague-Václav Havel, opérés a priori en Airbus A320.

Les départs du bord du Lac Léman sont programmés lundi et vendredi à 13h20 plus mercredi à 17h35 ; les vols retour quitteront la capitale tchèque lundi et vendredi à 15h35 et mercredi à 19h55.

EasyJet sera en concurrence directe avec Swiss International Air Lines sur cette route, sa 13ème à destination de Prague.