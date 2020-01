Nouvelle hausse de la production d’énergie nucléaire en Tchéquie en 2019

Un peu plus de 30 térawattheures (TWh) d’électricité (30,24 TWh) ont été produits en 2019 à Temelín (Bohême du Sud) et à Dukovany (Moravie), les deux centrales composant le parc nucléaire en République tchèque, a annoncé jeudi leur propriétaire, le groupe ČEZ, majoritairement contrôlé par l’Etat tchèque. Il s’agit d’une augmentation d’environ 0,3 TWh par rapport à 2018 et de la troisième plus importante production de l’histoire. La centrale de Temelín, qui est la plus importante de toutes les sources de production d’électricité du pays, a produit 15,76 TWh, contre 14,48 TWh à Dukovany.

Dans le bouquet énergétique de la République tchèque, le nucléaire, avec un total de six réacteurs, occupe environ 35 % de l’approvisionnement. L’exploitation de la centrale de Temelín permet d‘assurer environ un cinquième de la consommation annuelle dans le pays, comme elle permettrait par exemple de couvrir celle de l’ensemble des foyers tchèques pour treize mois.