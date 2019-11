Nouvelle grande manifestation à Prague ce samedi contre Andrej Babiš

Près de cinq mois après la manifestation qui avait rassemblé quelque 250 000 personnes sur l’esplanade de Letná, une nouvelle grande marche de protestation se tient au même endroit ce samedi après-midi depuis 14 heures. Selon une estimation de la police, un peu plus de 200 000 personnes ont répondu à l'appel. De nombreuses personnalités se sont succédé sur le podium pour s'exprimer devant la foule.

Le collectif Un million de moments pour la démocratie (Milion chvilek pro demokracii), qui organise la manifestation, a lancé un ultimatum au Premier ministre Andrej Babiš. Il lui demande notamment de résoudre ses conflits d’intérêts et de révoquer la ministre de la Justice, Marie Benešová, ou alors de démissionner.

En juin dernier, le rassemblement avait été le plus important en République tchèque depuis 1989 et la chute du régime communiste. Andrej Babiš a d’ores et déjà fait savoir qu’il ne comprenait pas les motifs de la manifestation et qu’il n’entendait pas y donner suite.