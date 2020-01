Nouvelle fréquentation record de l’aéroport de Prague en 2019

Quelque 17,8 millions de passagers, soit un million de plus qu’en 2018, ont transité par l’aéroport Václav Havel de Prague en 2019. Déjà en hausse constante les années précédentes (18 % entre 2016 et 2017 et 9 % entre 2017 et 2018), cette fréquentation de +6 % constitue un nouveau record. Elle pose toutefois le problème de la modernisation du principal aéroport tchèque et, à moyen terme, de son agrandissement.

Au total, 71 compagnies aériennes ont desservi 165 destinations dans le monde, dont 15 vols long-courriers. Sur ces lignes longues distances directes, une hausse de près de 11 % du nombre de passagers a été enregistrée. Pour 2020, l’ouverture de deux nouvelles destinations de ce type est également prévue avec Chicago et Hanoi. La Grande-Bretagne, et plus particulièrement Londres, a été la destination les plus prisée.