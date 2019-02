Nouvel an chinois: le président Zeman présente déjà ses voeux

Avec plusieurs jours d’avance, le président tchèque Miloš Zeman a adressé ses vœux de Nouvel an au peuple chinois dans un clip vidéo annoncé cette semaine sur le site de l’agence officielle Xinhuanet à l'approche de la Fête du Printemps.

Il a souhaité à tous les Chinois "une bonne santé et du bonheur pour la nouvelle année et leur a exprimé ses meilleurs vœux de succès". La Fête du Printemps, ou Nouvel An lunaire chinois, tombe cette année le 5 février.

Miloš Zeman doit se rendre à nouveau en avril en Chine, où une rencontre avec les dirigeants du groupe Huawei est notamment prévue.