Nouveau changement d'horaire réservé aux seniors et personnes handicapées pour leurs achats

A compter de ce mercredi, les magasins, drogueries et pharmacies sont ouverts exclusivement aux seniors de plus de 65 ans et aux personnes handicapées entre 8h et 10h du matin. Le gouvernement tchèque a déjà modifié deux fois la tranche horaire réservées à cette partie de la population, afin de protéger les personnes les plus vulnérables au Covid-19.

Une première mesure mise en place par le gouvernement tchèque avait établi ces horaires entre 10h et 12h, puis une nouvelle fois entre 7h et 9h. Le nouvel horaire vise à permettre aux actifs se rendant au travail de faire leurs courses plus tôt, sur le trajet.