Nombre record d’interventions de sapeurs-pompiers cet été depuis 2015

Pendant les vacances d’été, les sapeurs-pompiers de République tchèque ont enregistré un nombre total de 27 648 interventions, dont 5 562 incendies. Soit le nombre le plus important depuis 2015, sur ces dix dernières années. Contrairement aux autres années, cet été s’est caractérisé par nombre importants d’incendies dans la nature. En cause, la sécheresse et la canicule qui ont régné presque les deux mois de vacances.

Cet été, les sapeurs-pompiers ont dénombré 2 500 incendies de plus que l’an passé. 12 personnes sont décédées en raison de ces sinistres, soit deux victimes de moins qu’en 2017.