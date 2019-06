Nombre record d'étudiants Erasmus en Tchéquie

L'année scolaire 2017/2018 a vu un nombre record d'étudiants Erasmus venus suivre leur cursus universitaire en République tchèque. Près d'11 000 étudiants étrangers sont venus étudier dans les universités et grandes écoles du pays, soit le nombre le plus élevé depuis que le programme existe, soit 20 ans. D'après la Maison de la coopération internationale, il s'agissait surtout d'étudiants venus d'Espagne, de France et de Slovaquie.

Ces jeunes étudiants internationaux sont particulièrement attirés par l'offre importante de matières enseignées en anglais, mais aussi par le bas coût de la vie et le fait que la République tchèque fasse partie des pays les plus sûrs au monde. La République tchèque se classe à la 11e place des destinations privilégiées des étudiants Erasmus sur 34 pays participant au programme.