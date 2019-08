Nid de cigognes : le procureur de la République devrait rendre sa décision lundi

Le bureau municipal du procureur de la République de Prague devrait rendre sa décision lundi quant à la mise en accusation ou non contre le Preminier ministre Andrej Babiš et plusieurs membres de sa famille. Plus tôt dans l'année, la police avait recommandé leur mise en accusation. Andrej Babis et plusieurs autres personnes sont soupçonnées d'avoir obtenu frauduleusement des subventions européennes pour le centre récréatif Nid de cigognes en Bohême centrale.

Le procureur de la République avait jusqu'à la fin août pour rendre sa décision sur la question, et ce, sur la base d'un dossier de 23 000 pages. Certains membres du parti social-démocrate, membre de la coalition gouvernementale avec le mouvement ANO d'Andrej Babiš, ont appelé ce dernier à démissioner. Le leader du parti Jan Hamáček a toutefois déclaré que les sociaux-démocrates resteraient dans la coalition, même si le Premier ministre se voyait mis en accusation.