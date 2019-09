Nid de cigognes : Jan Hamáček (ČSSD) dit respecter la décision d'abandonner les poursuites

Le chef du parti social-démocrate ČSSD, Jan Hamáček, indique ce samedi dans un entretien accordé au quotidien Právo que sa formation respecte les décisions prises par la justice concernant l'affaire du Nid de cigognes qui concerne le Premier ministre Andrej Babiš (ANO) avec lequel elle forme l'actuelle coalition gouvernementale.

"Nous sommes contraints de respecter toute décision, qu'elle nous plaise ou non", a constaté J. Hamáček au lendemain de la décision par le ministère public d'abandonner les poursuites contre A. Babiš et ses proches dans l'affaire de fraudes présumées aux subventions européennes. Cette décision a notamment été critiquée par des membres de l'opposition et par l'organisation anti-corruption Transparency International.