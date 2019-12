Natation : à Prague, nouveau record de participants à la traditionnelle course de Noël dans la Vltava

Un nombre record de personnes a participé, jeudi, à la traditionnelle course de nage qui se tient chaque année dans la rivière Vltava, à Prague, à proximité du Théâtre national. 430 nageurs ont pris le départ de la 73e édition du Mémorial Alfred Nikodém, soit 32 de plus que l’année dernière. La distance la plus longue, 750 mètres, est organisée en la mémoire de František Venclovský, premier Tchèque à avoir traversé la Manche à la nage, en 1971.

La température ambiante était de 4,7 ° C, tandis que celle de l'eau était de 5,6° C, soit des températures supérieures à celles régnant habituellement à cette période de l'année dans la capitale tchèque. Cette tradition remonte à 1923, année où Alfred Nikodém, un homme d’affaires pragois, a nagé pour la première fois dans la Vltava à Noël.