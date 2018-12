Musique : Sting chantera à Austerlitz en 2019

Ce sera un des temps forts culturels en République tchèque en 2019. Sting donnera un concert le 12 juillet prochain à Slavkov (Austerlitz), dans les environs de Brno (Moravie). Le célèbre chanteur britannique ne se produira pas sur le site de la célèbre bataille qui a vu la victoire de Napoléon, mais dans le jardin du château de la ville. Il y présentera son programme « My Songs » dans le cadre de sa tournée européenne, qui débutera en Bulgarie au début de l’été.

Cette série de concerts sera centrée sur les chansons les plus appréciées écrites par Sting. Accompagné d’un ensemble rock, l’artiste revisitera ses titres les plus connus, couvrant plus de trente années de carrière. Le jardin du château de Slavkov peut accueillir jusqu’à 15 000 personnes.