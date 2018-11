Musique : Plácido Domingo dirigera le prochain concert de l’anniversaire de Mozart à Prague

Le prochain concert dit de l’anniversaire de Mozart, qui se tient chaque année en l’honneur de Wolfang Amadeus Mozart le 27 janvier, jour de son anniversaire, au Théâtre des Etats (Stavovské divadlo), sera dirigé par Plácido Domingo. Le célèbre chanteur d’opéra espagnol aura l’Orchestre du Théâtre national sous sa baguette. L’information a été communiquée par l’Opéra du Théâtre national.

Plácido Domingo se produira à Prague un an et demi après avoir dirigé le Don Giovanni de Václav Kašlík déjà au Théâtre des Etats à l’occasion du 230e anniversaire de la première mondiale du célèbre opéra dans la capitale tchèque. En janvier prochain, le concert proposera une sélection des plus grandes compositions de Mozart. Le Théâtre des Etats à Prague est le seul théâtre encore existant dans lequel le célèbre compositeur autrichien a dirigé des opéras. Le 20 janvier 1787, il y avait dirigé Les Noces de Figaro. Emu par les ovations du public, Mozart avait alors décidé de composer Don Giovanni qui a été présenté en première mondiale dans la capitale tchèque.