Musique : les billets pour le concert hommage à Karel Gott partis comme des petits pains

Les billets mis en vente, samedi, pour le concert hommage à Karel Gott, qui se tiendra le 15 décembre prochain à l’O2 Arena à Prague, se sont envolés en quelques minutes. Alors que la vente en ligne a été ouverte à 10h00, avec des prix compris entre 990 et 2 290 couronnes (de 40 à 92 euros) il ne restait déjà plus que quelques dizaines de places disponibles une heure plus tard. Plus grande salle existante en République tchèque, l’O2 Arena peut accueillir jusqu’à 20 000 personnes dans sa configuration pour les concerts.

Artiste tchèque parmi les populaires de ces soixante dernières années, Karel Gott est décédé le 1er octobre dernier, à 80 ans, des suites d’une longue maladie. Sa mort a suscité une vive émotion partout dans le pays. Ses chansons les plus célèbres seront interprétées par différents chanteurs tchèques et slovaques lors du concert organisé en sa mémoire.