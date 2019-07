Musique : le phénomène Karel Gott célèbre son 80e anniversaire ce dimanche

Karel Gott, et de très nombreux Tchèques avec lui, fête ses 80 ans ce dimanche. La Radio et la Télévision tchèques proposent une multitude de programmes à cette occasion pour rappeler la carrière de la plus grande star de la musique pop en République tchèque de ces soixante dernières années. Radio Prague vous propose également un Dimanche musical spécial Karel Gott.

Né le 14 juillet 1939, le « divin Karel », ou « Božský Kája » comme le surnomment les Tchèques, a élu à quarante-deux reprises « Rossignol » de l’année, prix attribué par le public remis au chanteur tchèque (autrefois tchécoslovaque) le plus populaire. Extrêmement populaire en Allemagne et en Russie également, Karel Gott, qui a sorti près de 300 albums et vendu plus de 50 millions de disques durant sa carrière, est aussi le propriétaire de huit disques d’or et d’un disque de diamant.