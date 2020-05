Musique : le festival du Printemps de Prague vient en aide aux familles menacées de pauvreté

Au programme, ce samedi, du festival international de musique du Printemps de Prague, qui se poursuit jusqu’au 4 juin prochain en ligne (https://festival.cz/en/program/) un concert caritatif, dont les bénéfices seront reversés à l’ONG Člověk v tísni (People in Need). Celle-ci organise une collecte de fonds intitulée « SOS Česko » (SOS Tchéquie) au profit des familles vivant en précarité, particulièrement touchées par la pandémie du coronavirus. L’ONG a collecté à ce jour plus de 19 millions de couronnes (environ 698 000 euros). Cette somme lui permet, entre autres, d’accompagner l’instruction de quelque 500 enfants tchèques menacés de pauvreté ou d’exclusion sociale.

Accompagnés par l’Orchestre philharmonique tchèque, sous la baguette de Tomáš Netopil, les chanteurs d’opéra Kateřina Kněžíková, Simona Šaturová, Adam Plachetka et Jan Martiník interpréteront des airs de Don Giovanni et des Noces de Figaro de W. A. Mozart.

Le concert sera retransmis, à partir de 20h00, depuis le palais du Rodolphinum, à Prague, par la Télévison et la Radio publiques. Il sera également diffusé en ligne sur le site du festival (https://festival.cz/en/koncert/we-help-with-the-prague-spring-and-the-czech-philharmonic/) et sur les pages Facebook des Centres tchèques dans le monde.