Musique : le chanteur pop Ed Sheeran donne deux concerts à l’aéroport de Prague-Letňany

Le guitariste et chanteur britannique Ed Sheeran se produit en concert ces dimanche et lundi à Prague dans le cadre de sa tournée européenne. Les deux concerts exceptionnels qui devraient attirer plusieurs dizaines de milliers de fans, se déroulent à l’aéroport de Letňany, où le transport est par conséquent régulé. Le service du métro sera prolongé jusqu’à 01h00.

La musique d’Ed Sheeran est appréciée universellement, répertoriée comme un mélange actuel de pop acoustique, de folk et de hip-hop.

L'auteur-compositeur a été récompensé en 2017 par plusieurs prix pour sa chanson « Shape of you », le morceau le plus streamé sur les plateformes musicales numériques.