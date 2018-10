Musique : Jaromír Nohavica sera décoré par Vladimir Poutine

Le très populaire chansonnier tchèque Jaromír Nohavica sera prochainement honoré par le Kremlin. Vladimir Poutine va lui décerner la Médaille Pouchkine, une distinction de l’Etat russe attribuée depuis 1999 à ses citoyens ou à des personnalités étrangères pour leurs réalisations dans les arts et la culture, l'éducation, les sciences humaines et la littérature. L’information a été communiquée jeudi. Il sera mis à l’honneur, selon les documents russes, pour « ses mérites dans le renforcement de l’amitié et de la coopération entre les peuples et le rapprochement et l’enrichissement réciproque des cultures nationales ».

Surnommé le « Barde d’Ostrava », Jaromír Nohavica a aussi été décoré par le président tchèque Miloš Zeman l’année dernière lors de la fête nationale, le 28 octobre. Russophile, ancien collaborateur de la police secrète communiste StB avant 1989, Jaromír Nohavica a traduit en tchèque et interprété durant sa carrière plusieurs chansons notamment des auteurs-compositeurs-interprètes soviétiques Boulat Okoudjava et Vladimir Vyssotski. Le musicien a d’ores et déjà fait savoir qu’il était honoré et irait chercher sa médaille.

Avant lui, les deux autres personnalités tchèques qui ont été décorés de la Médaille Pouchkine sont l’ancien président de la République Václav Klaus en 2007 et le président de la Société tchéco-russe Jiří Klapka en mars dernier.