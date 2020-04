Musique : en raison du coronavirus, le Printemps de Prague sera proposé en ligne

Sans être annulé, le traditionnel festival international de musique Le Printemps de Prague, dont la 75e édition devait ouvrir ses portes le 7 mai, se tiendra uniquement en ligne cette année, en raison de la crise du coronavirus. Dimanche, les organisateurs ont annoncé qu’une dizaine de concerts seront diffusés en direct. Ils pourront être regardés et écoutés gratuitement sur le site internet du festival et seront également diffusés par la Télévision et la Radio tchèques.

Des billets avaient été vendus pour un montant d’environ un million d’euros. Ils seront remboursés. Cinquante-cinq concerts figuraient au programme de la 75e édition du plus important événement du genre organisé chaque année en République tchèque. « Il est compliqué de prévoir quelles mesures de restriction seront encore en vigueur au moment du festival. C’est pourquoi le Printemps de Prague a opté pour une forme différente de manière à ce que la musique apporte de l’espoir dans cette situation difficile », a expliqué son directeur.