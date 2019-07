Musique : dernier jour du festival Colours of Ostrava

Le grand festival Colours of Ostrava se termine ce samedi soir dans l'enceinte du site industriel de Dolní Vítkovice après trois jours de concerts, performances, conférences et débats. La chanteuse française ZAZ doit notamment se produire sur scène en début de soirée, juste avant le groupe légendaire The Cure puis la chanteuse espagnole Rosalía.

Côté tchèque, il y aura entre autres la prestation très attendue du groupe de rap Prago Union, juste après Khoiba et I Love You Honey Bunny.