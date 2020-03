Musique : Decca Classics sort les derniers enregistrements du chef d’orchestre Jiří Bělohlávek

La prestigieuse maison de disque britannique Decca Classics a sorti les derniers enregistrements du chef et directeur musical de l’Orchestre philharmonique de Prague, Jiří Bělohlávek, décédé en mai 2017 à l’âge de 71 ans. Le double album contient le Requiem, les Chants bibliques et le Te Deum d’Antonín Dvořák. Son ultime enregistrement, celui des Chants bibliques, interprétés par le soliste de l’Opéra de Berlin Jan Martiník et l’Orchestre philharmonique tchèque, date de février 2017.

Jiří Bělohlávek fut également le chef de l'Orchestre symphonique de la BBC entre 2006 et 2012.