Musique classique : festival "Gustav Mahler et les compositeurs de Terezín"

Le festival "Gustav Mahler et les compositeurs de Terezín" a débuté dimanche soir par un concert à l'école HAMU de Prague. Ce lundi soir, le Petrof Piano Trio sera sur la scène du Rudolfinum dans le cadre de ce festival d'une semaine qui rend hommage à Gustav Mahler et aux compositeurs juifs internés par les nazis dans le camp de Theresienstadt (aujourd'hui Terezín), à quelques dizaines de kilomètres de la capitale. Deux concerts sont également organisés mardi et mercredi soir dans la maison de la culture de Terezín.

Parmi ces compositeurs figurent notamment Viktor Ullmann, Gideon Klein, Hans Krása et Pavel Haas. Le festival se terminera par un concert le 25 août en l'église Saint-Simon et Saint-Jude de Prague. Plus d'infos sur le programme : https://vecnanadeje.org/festival-2019/