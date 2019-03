Remise, ce mardi soir, au Forum Karlín, à Prague, des Prix Anděl (Prix des Anges), équivalent tchèque des Victoires de la musique. Depuis 28 ans, les Prix Anděl sont décernés par les membres de l'Académie tchèque de musique. Ils sont distribués dans 14 catégories.

La chanteuse et comédienne Bára Poláková et les groupes Lucie et Kapitán Demo font figure de favoris. La cérémonie mettra à l’honneur le théâtre musical Semafor, fondé il y a 60 ans à Prague.