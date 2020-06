Musique : 1,2 million de spectateurs pour le Printemps de Prague en ligne

Les onze concerts proposés en ligne dans le cadre du festival international de musique du Printemps de Prague 2020 ont été suivis par 1,2 millions de spectateurs dans 53 pays du monde entier, selon le porte-parole du festival, Pavel Trojan. Ce dernier a précisé que la programmation de la 75e édition du festival, qui a pris une forme inhabituelle en raison de la pandémie de coronavirus, a été préparée en l’espace de quelques semaines, alors que normalement, les préparatifs durent plusieurs années.

Le festival s’est achevé le 4 juin dernier. Retransmis en direct depuis plusieurs sites à Prague et à Brno, les concerts ont pu être visionnés gratuitement via l’Internet et les réseaux sociaux.

Quelque 53 concerts devaient figurer au programme de cette édition anniversaire du Printemps de Prague. Des billets avaient été vendus pour un montant d’environ un million d’euros. A ce jour, le festival a remboursé les billets pour un montant de 13 millions de couronnes (489 000 euros). Les spectateurs qui ont renoncé au remboursement de leurs places ont soutenu le festival par 1,5 million de couronnes (56 000 euros).